Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

17:11

В кабмине поручили подготовить рекомендации по проведению майских праздников

общество безопасность

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что кабмин может подготовить рекомендации по поведению соотечественников в майские праздники. Они будут составлены с учетом ограничений в период пандемии COVID-19, передает ТАСС.

"У нас 1 Мая, 9 Мая – это традиционно для людей возможность отдыхать, поехать на дачу. И мне казалось бы разумным, если бы мы могли сделать специальные рекомендации для того, как проводить праздники с учетом всех ограничений", – обратил внимание российский премьер-министр.

Мишустин подчеркнул, что Роспотребнадзор публикует рекомендации по отраслям в зависимости от ситуации по тем или иным компаниям и данная работа важна.

Так, Мишустин обратился к Анне Поповой, главе Роспотребнадзора, чтобы проработать вопрос по дальнейшему взаимодействию.

2 апреля президент РФ Владимир Путин продлил режим нерабочих дней до конца апреля. Особые меры приняты главой государства в связи с ситуацией вокруг коронавируса.


За последние сутки в России подтвердили 5 849 случаев коронавирусной инфекции. COVID-19 зафиксировали в 82 регионах. Большинство зараженных выявили в Москве – 2957.

Читайте также

Сюжет: Коронавирус COVID-19

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать