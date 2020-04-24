В кабмине поручили подготовить рекомендации по проведению майских праздников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что кабмин может подготовить рекомендации по поведению соотечественников в майские праздники. Они будут составлены с учетом ограничений в период пандемии COVID-19, передает ТАСС.

"У нас 1 Мая, 9 Мая – это традиционно для людей возможность отдыхать, поехать на дачу. И мне казалось бы разумным, если бы мы могли сделать специальные рекомендации для того, как проводить праздники с учетом всех ограничений", – обратил внимание российский премьер-министр.

Мишустин подчеркнул, что Роспотребнадзор публикует рекомендации по отраслям в зависимости от ситуации по тем или иным компаниям и данная работа важна.

Так, Мишустин обратился к Анне Поповой, главе Роспотребнадзора, чтобы проработать вопрос по дальнейшему взаимодействию.

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