Мишустин потребовал в кратчайшие сроки отремонтировать дороги к больницам

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Премьер-министр России Михаил Мишустин обратился с требованием в кратчайшие сроки завершить ремонт дорог, ведущих к медицинским учреждениям. Соответствующее распоряжение глава правительств сделал по итогам президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции в РФ.

"Очень важно, чтобы до медицинских учреждений можно было доехать удобно и быстро. Для этого нужно максимально оперативно привести в порядок или построить заново дороги", – приводит РИА Новости его слова.

При этом Мишустин напомнил о поручении президента РФ Владимира Путина, в котором говорилось об отработке возможности субъектов принимать пациентов из других регионов, откуда их в том числе будут доставлять бригады скорой помощи.

В связи с этим ремонт дорог, ведущих к больницам, в настоящее время находится в приоритете, заключил премьер.

Ранее глава российского государства подчеркнул, что проблема пандемии коронавируса касается всех регионов страны. Путин отметил, что ситуация в субъектах РФ становится все сложнее, в связи с чем там должны быть готовы ко всем проблемам, которые могут возникнуть.