Более 2,8 млн тестов на COVID-19 сделано в России

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Более 2,8 миллиона тестов на коронавирус проведено в России, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.
За сутки сделано 156 тысяч тестов. Под меднаблюдением остается 173 тысячи человек.
В стране выявлено 5 966 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19, из них 2 915 – контактные и без клинических проявлений. 2 612 случаев пришлось на Москву, 605 – на Московскую область.
Нарастающим итогом в России зарегистрировано 74 588 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 682 человека, в том числе 312 в Москве и 27 в Подмосковье. За весь период зафиксирован 681 летальный исход, выздоровели 6 250 человек.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова полагает, что жесткие ограничения из-за коронавируса должны действовать в стране еще как минимум две недели. По ее мнению, иначе риски дальнейшего распространения и "взрывного периода" останутся высокими.
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить рекомендации, касающиеся мер по сдерживанию коронавируса во время майских праздников. Роспотребнадзор определит список регионов в зоне риска распространения COVID-19.
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