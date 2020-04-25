Мишустин распорядился представить предложения по закупке препаратов от COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Минздрав должен будет до предоставить предложения по организации закупки препаратов для лечения зараженных коронавирусом. Соответствующее распоряжение отдал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Помимо Минздрава над поручением будут работать Минпромторг и Минфин. Данные ведомства должны до 30 апреля предоставить предложения по централизованной закупке лекарств, направленных на лечение зараженных коронавирусом.

"Представить в правительство Российской Федерации согласованные предложения по организации централизованной закупки лекарственных препаратов, необходимых для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией", – говорится в распоряжении, размещенном на официальном сайте правительства РФ.

Кроме того, Мишустин поручил до 27 апреля подготовить решения по сертификации зарубежных аппаратов искусственной вентиляции легких. Распоряжение отдано Минздраву, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Федеральному медико-биологическому агенстству.

В частности, речь идет о сокращении сроков сертификации аппаратов ИВЛ и снижении количества их проверок.

"Представить решения по снижению количества проверочных мероприятий и сокращению сроков сертифицирования в России зарубежных аппаратов искусственной вентиляции легких", – исходит из поручения.

Ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил, что в апреле планируется увеличение производства аппаратов ИВЛ в 8 раз. Он отметил, что в июне количество техники, необходимой пациентам с острой дыхательной недостаточностью, планируют довести до 3,5 тысяч.