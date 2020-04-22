Центр по испытанию средств индивидуальной защиты от вирусов построят в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Москве построят научно-образовательный центр по испытанию средств индивидуальной защиты от вирусов. Четырехэтажный комплекс расположится в Покровское-Стрешневе на Волоколамском шоссе, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
В новом центре будут производить и испытывать различные средства индивидуальной защиты. Там будут обучать работников фабрик и проводить семинары по охране труда для предприятий столичного региона в сфере применения средств индивидуальной защиты, в том числе от вирусных заболеваний.
Центр также займется экспериментальными разработками с целью их дальнейшего внедрения в серийное производство. Лабораторию оснастят уникальным оборудованием для проведения испытаний материалов на прочность, износостойкость, по защите от воздействия огня и другой агрессивной среды.
Кроме того, на базе центра планируется создать новый и единственный высотный полигон в России, где будут испытывать средства защиты от падения с высоты при проведении монтажных работ.
15-метровое здание построят на средства инвестора на участке около 0,65 гектара по адресу: Волоколамское шоссе, дом 77, корпус 1, строение 4. На прилегающей территории оборудуют автомобильную парковку.
Накануне открылся коронавирусный стационар на базе университетской клиники МГУ – Медицинского научно-образовательного центра. Стационар оснащен современным медицинским оборудованием, включая 2 КТ, 1 МРТ, 16 аппаратов ИВЛ и 20 наркозно-дыхательных аппаратов.
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