Построенная за месяц больница в ТиНАО начала принимать пациентов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Инфекционная больница, построенная за месяц в поселении Вороновском в ТиНАО, приняла 20 первых пациентов с коронавирусом, сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

К работе уже приступили более 500 сотрудников, набор специалистов продолжается. В клинике будут трудиться свыше тысячи медицинских специалистов, включая врачей, сотрудников среднего и младшего медицинского персонала.

Всего центр рассчитан рассчитан на 800 мест, но при необходимости мощность могут увеличить до 900.

Как рассказал главный врач городской клинической больницы № 68 имени Демихова Сергей Переходов, все койки оборудованы так, чтобы к ним можно было подвести медицинские газы.

"Каждую койку при необходимости можно переоборудовать в реанимационную. Это очень важно для оперативной помощи больным с коронавирусной инфекцией, у которых развилась легочная недостаточность", – уточнил он.

Подачу кислорода в палаты обеспечивает собственная кислородно-газификационная станция, которая установлена на территории комплекса. Больница сможет обрабатывать свыше 10 тысяч тестов за сутки. Для этих целей на территории медучреждения построили специальный лабораторный блок.

Больница находится далеко от центра города, поэтому для персонала построили комфортабельное общежитие. Это позволяет медикам не тратить время на дорогу домой и обратно.

Больницу в Вороновском оснастили уникальной системой санитарного контроля. На территории медучреждения обустроен санпропускник для медперсонал, рассчитанный на дезинфекционную обработку 1,4 тысячи человек, то есть двух смен врачей.

Об открытии инфекционного центра в поселении Вороновском в ТиНАО мэр столицы Сергей Собянин сообщил 17 апреля. Больница вошла в состав ГКБ имени Демихова. Отмечается, что медучреждение было построено за месяц.

В отличие от аналогичных учреждений, открываемых во многих странах на время борьбы с COVID-19, этот стационар будет работать на постоянной основе. После окончания пандемии здесь станут лечить любые виды инфекций. Срок службы корпусов рассчитан на несколько десятилетий.