Собянин открыл коронавирусный стационар в клинике МГУ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Сергей Собянин и ректор МГУ Виктор Садовничий открыли коронавирусный стационар на базе университетской клиники – Медицинского научно-образовательного центра.

"Мы две недели тому назад созвонились с Виктором Антоновичем и договорились о том, что МГУ поможет в борьбе с коронавирусом. МГУ всегда был на передовой, когда возникали какие-то проблемы и в стране, и в городе. Решение, принятое руководством университета, очень достойно и своевременно", – сказал мэр.

По словам Собянина, это одна из лучших клиник Москвы.

"Мы вместе с Виктором Антоновичем обеспечивали технологическое оборудование, поэтому она одна из лучших с точки зрения оснащенности", – заявил Собянин, выразив надежду, что специалисты, подготовленные медицинским факультетом МГУ, также примут участие в борьбе с коронавирусом.

В свою очередь, Садовничий сообщил, что проведена вся необходимая работа по перепрофилированию клиники.

"Мы считаем для себя большой честью помочь вам, городу, стране и постарались сделать все, чтобы все было хорошо. Рядом находится корпус общежития, где персонал будет отдыхать. Это наш корпус. Все будет замкнуто. Мы постараемся достойно выполнить эту роль", – добавил ректор МГУ.

В обычные времена Медицинский центр МГУ был небольшим высокотехнологичным стационаром на 150 коек плюс 12 коек реанимации. Гордость клиники – это первый в России двухтрубочный, двухэнергетический, широкодетекторный компьютерный томограф.

Медицинский центр расположен в современном корпусе 2013 года постройки, возведенном с учетом новейших стандартов строительства зданий медицинского назначения. За счет этого для его перепрофилирования в коронавирусный стационар потребовался минимальный объем работ.

В течение 11 дней – с 4 по 15 апреля – в Медицинском центре заменили часть существующих и установили дополнительные двери, а также провели герметизацию дверных проемов для разграничения "чистых" и "грязных" зон.

В здании установили дополнительные системы кварцевания, душевые кабины для персонала, провели косметический ремонт полов в ряде помещений, смонтировали станцию обеззараживания машин скорой помощи.

Часть помещений общей площадью 2 тысячи квадратных метров переоборудовали в общежитие для круглосуточного пребывания персонала, что сократит риски передачи инфекции родственникам медиков. В результате перепрофилирования в клинике развернули 100 коронавирусных коек плюс 24 койки реанимации.

Коронавирусный стационар оснащен современным медицинским оборудованием, включая 2 КТ, 1 МРТ, 16 аппаратов ИВЛ и 20 наркозно-дыхательных аппаратов. Одноместные больничные палаты оборудованы санузлами и душевыми кабинами, в каждой имеется кислородная подводка.

В необходимом объеме закуплены лекарства, в том числе противовирусные и антибактериальные препараты, дезинфицирующие и антисептические средства, а также средства индивидуальной защиты для персонала. Пациенты будут получать специализированное сбалансированное шестиразовое питание.

Будет организован ежедневный прием передач для лежащих в больнице. В штате стационара – 62 врача, 58 медицинских сестер, а также 25 сотрудников младшего медицинского персонала. Кроме того, к работе в клинике привлекли 28 ординаторов и аспирантов факультета фундаментальной медицины МГУ, а также 17 студентов.

Первых пациентов с подозрением на коронавирус Медицинский центр МГУ принял 21 апреля.

По состоянию на 21 апреля в Москве для лечения больных с коронавирусной инфекцией развернуты отделения в 44 федеральных, городских и частных стационарах.

В поселении Вороновском (ТиНАО) построили и открыли новую инфекционную больницу на 800 коек с возможностью расширения до 900 коек. Продолжается подготовка к развертыванию госпиталей для лечения больных коронавирусом еще в нескольких корпусах федеральных, городских и частных больниц.

На территории ряда городских стационаров разворачивают временные быстровозводимые медицинские корпуса, предназначенные для долечивания выздоравливающих пациентов, которым не требуется кислородная поддержка.

Временные госпитали оборудуют всем необходимым для комфортного пребывания пациентов, включая отопление, горячую и холодную воду, санузлы. В общей сложности во временных госпиталях планируется разместить порядка 1 200 коек долечивания, на которых пациенты будут проводить несколько дней перед выпиской домой.

Для персонала коронавирусных стационаров введены надбавки к заработной плате. Врачи получат дополнительные 70 тысяч рублей в месяц, средний медицинский персонал – 50 тысяч рублей, младший медперсонал и другие сотрудники – 30 тысяч рублей.

Инфекционная больница, построенная за месяц в поселении Вороновском в ТиНАО, уже приняла 20 первых пациентов с коронавирусом. К работе уже приступило более 500 сотрудников, набор специалистов продолжается.