Глава Роспотребнадзора предостерегла от срыва самоизоляции в майские праздники

Фото: ТАСС/Владимир Гердо
Пика заболеваемости коронавирусом в России может не быть, если только не возникнет срыв на майские праздники, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Видео опубликовано в телеграм-канале ведущего Владимира Соловьева.
"Я очень надеюсь, и мы к этому идем, что мы не увидим никакого пика, пик – это взрыв. Взрыва у нас нет. Это была одна из задач, которую мы перед собой ставили", – объяснила она.
Сейчас эта задача реализуется, добавила Попова. По ее словам, темпы роста числа заразившихся коронавирусом в стране снизились с почти 30% в день в начале вспышки до менее 10%
Срыв в праздники глава Роспотребнадзора видит самым большим риском сегодняшнего дня, который может привести к возврату к исходной точке. Режим ограничений сыграл положительную роль, считает она.
Попова подчеркнула, что россияне в праздники должны оставаться дома. "Должны самим себе, своим близким. Мы должны эти праздничные дни оставаться дома", – отметила она.
Накануне премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить рекомендации, касающиеся мер по сдерживанию коронавируса во время майских праздников. Кроме того, он отдал распоряжение по определению регионов, которые находятся в зоне риска распространения коронавируса.
За последние сутки в России выявили 6 361 случай коронавирусной инфекции COVID-19. Из общего количества 2 920 случаев контактных и без клинических проявлений. Нарастающим итогом по стране зарегистрировано 80 949 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах, умерло 747 человек.
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