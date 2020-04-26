Глава Роспотребнадзора предостерегла от срыва самоизоляции в майские праздники

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Пика заболеваемости коронавирусом в России может не быть, если только не возникнет срыв на майские праздники, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Видео опубликовано в телеграм-канале ведущего Владимира Соловьева.

"Я очень надеюсь, и мы к этому идем, что мы не увидим никакого пика, пик – это взрыв. Взрыва у нас нет. Это была одна из задач, которую мы перед собой ставили", – объяснила она.

Сейчас эта задача реализуется, добавила Попова. По ее словам, темпы роста числа заразившихся коронавирусом в стране снизились с почти 30% в день в начале вспышки до менее 10%

Срыв в праздники глава Роспотребнадзора видит самым большим риском сегодняшнего дня, который может привести к возврату к исходной точке. Режим ограничений сыграл положительную роль, считает она.

Попова подчеркнула, что россияне в праздники должны оставаться дома. "Должны самим себе, своим близким. Мы должны эти праздничные дни оставаться дома", – отметила она.

Накануне премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить рекомендации, касающиеся мер по сдерживанию коронавируса во время майских праздников. Кроме того, он отдал распоряжение по определению регионов, которые находятся в зоне риска распространения коронавируса.

За последние сутки в России выявили 6 361 случай коронавирусной инфекции COVID-19. Из общего количества 2 920 случаев контактных и без клинических проявлений. Нарастающим итогом по стране зарегистрировано 80 949 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах, умерло 747 человек.