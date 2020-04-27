В Кремле назвали порядок организации работы и жизни Путина из-за COVID-19

10:32
Фото: kremlin.ru
Президент РФ Владимир Путин живет и работает в резиденции в Ново-Огареве. К нему не пускают посетителей без теста на коронавирус. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает сайт "Аргументы и факты".
"Президент находится в своей подмосковной резиденции Ново-Огареве – он там живет и работает. Что касается очных контактов, президент их действительно минимизировал, хотя они и не исключены полностью", – заявил представитель Кремля.
Песков отметил, что и сам президент сдает тесты на COVID-19. При этом удаленную работу Путина пресс-секретарь назвал необходимой и заявил, что ситуация требует ежедневной вовлеченности главы государства.
Отдельно представитель Кремля упомянул поездку Путина в медцентр в Коммунарке, где президент общался с главврачом Денисом Проценко. У медика впоследствии выявили коронавирус, однако президент РФ от него не заразился, как отметил Песков.
Ранее пресс-секретарь президента РФ прокомментировал, как глава государства отреагировал на собственное изображение в строящемся храме Вооруженных сил РФ. По словам Пескова, Путин сказал, что пока рано оценивать его заслуги.
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