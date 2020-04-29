Песков прокомментировал расширенные полномочия регионов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о полномочиях регионов после пандемии коронавируса, передает "Газета.ру".

Он отметил, что в настоящий момент местные власти обладают расширенными полномочиями для борьбы с угрозой распространения коронавируса. По словам Пескова, после ликвидации последствий пандемии COVID-19 регионы не будут нуждаться в дополнительных полномочиях.

"Они просто не будут нужны дальше, когда уйдет угроза пандемии. [Полномочия] же расширены как раз с учетом тех угроз, которые стоят перед каждым конкретным регионом", – отметил Песков.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что жизнь в России после пандемии коронавируса обязательно наладится. Он отметил, что необходимо сделать так, чтобы это произошло как можно скорее. Кроме того, Путин поручил подготовить план выхода россиян из режима самоизоляции.

В регионах ведут борьбу с коронавирусом в зависимости от конкретной ситуации. Так, в Свердловской области в майские праздники будет действовать пропускной режим. Позже местные власти уточнили, что разрешения на передвижение введут в населенных пунктах с наиболее сложной эпидемиологической обстановкой.

Кроме того, с 1 мая в Свердловской области введут обязательный масочный режим. Аналогичные меры планируют предпринять и в Приморье.

Дополнительные меры по ограничению передвижения были введены в Нижегородской области. С начала этой недели на территорию субъекта можно будет попасть только либо имеющим прописку, подтверждающую проживание в регионе, либо по экстренному рабочему пропуску.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова ранее заявила, что в некоторых регионах граждане не очень серьезно относятся к мерам, предпринятым в рамках формирования режима самоизоляции. Она отметила, что подобное поведение вызывает серьезную тревогу.