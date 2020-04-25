Въезд в Нижегородскую область разрешат только жителям региона

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что въезд в регион со следующей недели будет закрыт для тех, кто не является жителем субъекта, передает РИА Новости.

Он отметил, что проезд в область будет доступен лишь тем, кто имеет прописку в ней или же должен приехать по экстренному вызову на работу. Для этого работодатель должен предоставить сотруднику пропуск.

"Рабочие пропуска на выходные приостановим, за исключением экстренных случаев. Всех въезжающих без рабочего пропуска – на карантин", – сообщил Никитин.

Ранее стало известно, что систему выдачи разрешений на передвижения введут на майские праздники в Свердловской области. Выйти из дома смогут лишь те, кому необходимо выехать на работу. Позже стало известно, что пропуска появятся лишь в городах, в которых наблюдается наиболее сложная эпидемиологическая обстановка.

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил распространить пропускную систему на все регионы России. В связи с этим Минкомсвязь разработала систему цифровых разрешений на передвижение, которую планируют апробировать в 21 регионе РФ.