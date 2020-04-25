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Москва 24

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14:12

Полицейские в Москве задержали 130 нарушивших карантин водителей

город транспорт авто

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Более 130 водителей, нарушивших обязательный карантин, задержали в Москве за апрель. Об этом сообщается на официальном сайте Главного управления МВД по столице.

"Сотрудниками ГИБДД осуществляется круглосуточный контроль над передвижением водителей транспортных средств, которым, согласно предписаниям Роспотребнадзора, необходимо соблюдать обязательный карантин. В апреле текущего года задержано более 130 водителей такой категории", - указано в публикации.

Начиная с 10 апреля, сотрудники ДПС пресекли более 35 тысяч нарушений правил дорожного движения и 3,5 тысячи правонарушений со стороны водителей автобусов.

С 15 апреля в Москве и Московской области был введен пропускной режим. Проезд на личных автомобилях и в общественном транспорте разрешен только при наличии документа. С 22 апреля система проверки работает в автоматическом режиме.

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