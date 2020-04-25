Более 1,9 миллиона человек привязали транспортные карты к пропускам в Москве

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Более 1,9 миллиона человек привязали свои транспортные карты к цифровым пропускам в Москве с 22 апреля. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
"Хотим рассказать вам о цифре, которая не может не радовать нас – с 22 апреля более 1,9 миллиона человек привязали свои транспортные карты к цифровым пропускам", – заявили в пресс-службе ведомства.
Пропускную систему ввели в Москве и Московской области с 15 апреля. Для проезда на общественном или личном транспорте необходимо оформить цифровое разрешение с указанием цели поездки. Можно оформить пропуск для работы, посещения медучреждения, волонтерской деятельности и для личных целей.
Начиная с 22 апреля система проверки пропусков автоматизирована. Это значит, что номер транспортной карты "Тройка" и "Стрелка" или госномер личного автомобиля необходимо привязать к цифровому пропуску.
Это можно сделать на сайте mos.ru или отправив СМС на номер 7377. Зарегистрироваться следует не менее чем за 5 часов до начала первой поездки. Таким образом, система успеет обработать все данные.
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