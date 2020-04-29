Математическая модель предсказала пик пандемии коронавируса в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Специалисты "Сбербанка" с помощью искусственного интеллекта математически высчитали сроки наступления пика пандемии коронавируса в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на зампреда правления банка Александра Ведяхина.

Аналитики банка в ходе своего исследования пришли к выводу, что пик в РФ придется на первую декаду мая, при этом в Москве он наступит на несколько дней раньше, нежели в другим регионах страны.

За основу проекта был взят эпидемиологичесий симулятор GLEAM. В своих прогнозах математическая модель учитывала такие факторы, как распределение населения по районам и странам, миграцию между этими районами и все возможные статусы заболевших.

Ранее замдиректора ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский заявил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции может улучшиться после майских праздников. При этом он отметил, что сам вирус будет циркулировать в окружающей среде еще достаточно продолжительное время.

Врач-психиатр Игорь Каграманян, в свою очередь, заявил, что реальные сроки выхода на плато по заболеваемости коронавирусом зависят только от личной ответственности каждого человека.

Он отметил, что большинство экспертов сходятся во мнении, что ситуация с коронавирусом в России стабилизируется к середине мая. Каграманян пояснил, что после так называемого пика страна сможет поэтапно выйти из данной ситуации.

За прошедшие сутки в России подтвердили 6 411 случаев заражения коронавирусной инфекцией. COVID-19 зарегистрировали в 83 регионах страны. Всего в России зарегистрировано 93 558 случаев коронавирусной инфекции. Это на 7,4% больше, чем днем ранее.

