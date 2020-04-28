В России удалось затормозить распространение эпидемии – Путин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что на территории страны удалось затормозить распространение эпидемии COVID-19. Об этом глава государства заявил во время совещания с руководителями субъектов РФ по вопросам борьбы с коронавирусом.

"Ключевое, о чем хочу сказать, подводя итоги прошедших недель: нам удалось затормозить распространение эпидемии, и это результат нашей общей работы, ответственности миллионов граждан страны, которые прислушались к рекомендациям врачей и специалистов, заботятся о своем здоровье и берегут близких", – поделился российский президент.

При этом президент России подчеркнул, что пик по коронавирусной инфекции еще не был пройден. "Специалисты, ученые, а мы находимся с ними в постоянном контакте, сверяем наши планы и действия, говорят о том, что пик еще не пройден," – сказал Путин.

По его словам, в настоящий момент страна стоит перед новым этапом борьбы с эпидемией.

Кроме того, Путин объявил 6, 7 и 8 мая нерабочими днями в России. "Мы знаем, что и в обычной ситуации многие бы не работали: брали бы отгулы или отпуска, поэтому считаю правильным объявить эти три дня нерабочими с сохранением заработной платы", – отметил Путин.

В России заболевших коронавирусом 93 558 человек, вылечились 8 456, скончались 867.