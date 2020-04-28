В Минздраве назвали важный симптом заражения коронавирусом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев заявил, что одышка может свидетельствовать о развитии тяжелой формы COVID-19. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Россия 1".

"Надо следить за своими ощущениями. Самый важный симптом – это не высокая температура и кашель, а одышка", – сказал Авдеев, подчеркнув, что при нехватке воздуха следует немедленно обратиться за помощью к медикам.

Ранее американские врачи назвали шесть новых симптомов коронавируса. Специалисты пришли к выводу, что у людей с подтвержденной коронавирусной инфекцией могут встречаться озноб, боль в горле, дрожь, мышечные боли, головная боль, потеря вкуса и обоняния.

Пульмонолог Сергей Авдеев, в свою очередь, отметил, что о наличии инфекции в организме может свидетельствовать сыпь на коже и сетчатое ливедо. Он добавил, что кожные проявления напрямую зависят от возраста пациента: чем моложе заболевший, тем у него их больше.

В то же время Авдеев призвал воздержаться от скорых походов в больницу при обнаружении данных симптомов, поскольку они не свидетельствуют о 100% гарантии на наличие инфекции в организме. Обращаться к специалистам необходимо в том случае, если проявления стали выступать после контакта с инфицированным.

За последние сутки в России подтвердили 6 411 случаев заражения коронавирусной инфекцией. COVID-19 зарегистрировали в 83 регионах страны. Всего в России зарегистрировано 93 558 случаев коронавирусной инфекции. Это на 7,4% больше, чем днем ранее.

