В Минздраве назвали важный симптом заражения коронавирусом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев заявил, что одышка может свидетельствовать о развитии тяжелой формы COVID-19. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Россия 1".
"Надо следить за своими ощущениями. Самый важный симптом – это не высокая температура и кашель, а одышка", – сказал Авдеев, подчеркнув, что при нехватке воздуха следует немедленно обратиться за помощью к медикам.
Ранее американские врачи назвали шесть новых симптомов коронавируса. Специалисты пришли к выводу, что у людей с подтвержденной коронавирусной инфекцией могут встречаться озноб, боль в горле, дрожь, мышечные боли, головная боль, потеря вкуса и обоняния.
Пульмонолог Сергей Авдеев, в свою очередь, отметил, что о наличии инфекции в организме может свидетельствовать сыпь на коже и сетчатое ливедо. Он добавил, что кожные проявления напрямую зависят от возраста пациента: чем моложе заболевший, тем у него их больше.
В то же время Авдеев призвал воздержаться от скорых походов в больницу при обнаружении данных симптомов, поскольку они не свидетельствуют о 100% гарантии на наличие инфекции в организме. Обращаться к специалистам необходимо в том случае, если проявления стали выступать после контакта с инфицированным.
За последние сутки в России подтвердили 6 411 случаев заражения коронавирусной инфекцией. COVID-19 зарегистрировали в 83 регионах страны. Всего в России зарегистрировано 93 558 случаев коронавирусной инфекции. Это на 7,4% больше, чем днем ранее.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: