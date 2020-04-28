Врачи назвали шесть новых симптомов коронавируса

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Американские медики назвали шесть новых симптомов коронавируса, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Специалисты пришли к выводу, что у людей с подтвержденной коронавирусной инфекцией могут встречаться озноб, боль в горле, дрожь, мышечные боли, головная боль, потеря вкуса и обоняния. Так, медики привели в пример случай в Иране, где около 76% инфицированных внезапно перестали чувствовать запахи.

Ранее ученые из США сообщили о новом симптоме COVID-19 – его назвали "коронавирусные пальцы". Так, специалисты выяснили, что новым признаком заболевания можно считать изменившие цвет пальцы ног, которые приобрели синий или пурпурный оттенок.

Пульмонолог Сергей Авдеев, в свою очередь, отметил, что о наличии инфекции в организме может свидетельствовать сыпь на коже и сетчатое ливедо. Он добавил, что кожные проявления напрямую зависят от возраста пациента: чем моложе заболевший, тем у него их больше.

В то же время Авдеев призвал воздержаться от скорых походов в больницу при обнаружении данных симптомов, поскольку они не свидетельствуют о 100% гарантии на наличие инфекции в организме. Обращаться к специалистам необходимо в том случае, если проявления стали выступать после контакта с инфицированным.

За прошедшие сутки в РФ установили 6 198 случаев заражения COVID-19. При этом у 2 693 человек из нового суточного прироста не было зафиксировано симптомов болезни. Всего на территории страны зарегистрировано 87 147 случаев коронавирусной инфекции.

