Жизнь в России после коронавируса обязательно наладится – Путин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Владимир Путин на совещании по вопросам борьбы с коронавирусом в регионах РФ заявил, что жизнь в России после пандемии обязательно наладится, но нужно сделать так, чтобы это произошло как можно скорее.

"Чтобы мы не только преодолели нынешние испытания и невзгоды, но и создали надежные условия для будущего развития", – отметил президент РФ.

По его словам, "сейчас каждый наш, пусть даже небольшой, но все-таки реальный успех, тем более каждая спасенная жизнь укрепляет нашу надежду, уверенность в победе над эпидемией".

Также президент РФ Путин призвал россиян проявить предельную собранность, дисциплину и мобилизацию.

"Мы должны добиться, чтобы волна эпидемии схлынула, пошла наконец на спад, что даст нам возможность в дальнейшем шаг за шагом, аккуратно снимать ограничения", – отметил он.

Ранее сообщалось о том, что Россия вышла на восьмое место в мире по числу заразившихся коронавирусной инфекцией. Число инфицированных в стране достигло 93 558 человек.