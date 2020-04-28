Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в России достигло 93 558 человек. По этому показателю РФ обогнала Иран, где вирус обнаружили у 91,4 тысячи человек.

В Оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции заявили, что Россия вышла на восьмое место в мире по числу заразившихся коронавирусом.

Только за последние сутки в России подтвердили 6 411 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Клинических проявлений не было у 2 609 человек, или 40,7%.

За прошедшие сутки выздоровели 1 110 человек, 606 из них – в Москве. За весь период выписали 8 456 человек. От коронавируса в РФ за все время скончались 867 человек.

Ранее сообщалось, что в Москве увеличены мощности для проведения лабораторных анализов на коронавирусную инфекцию. В медучреждения были дополнительно переданы 100 тысяч экспресс-тестов для определения иммунитета к COVID-19.

На данный момент городские, федеральные и частные лаборатории проводят более 20 тысяч анализов в сутки. В частности, на коронавирус обязательно проверяют людей с симптомами ОРВИ, болеющих пневмонией и тех, кто живет с зараженными COVID-19 гражданами.