Владимир Путин выступил с обращением к россиянам из-за коронавируса

Владимир Путин в третий раз выступил с телеобращением к россиянам в связи с распространением коронавирусной инфекции.

В ходе обращения президент РФ рассказал об исследованиях на выявление инфекции, проводимых в стране. По его словам, количество таких тестирований выросло за последнее время в 60 раз. Путин также заявил, что охват тестирования будет постоянно увеличиваться.

Кроме того, глава государства сообщил, что на территории страны удалось затормозить распространение эпидемии COVID-19. При этом президент России подчеркнул, что пик по коронавирусной инфекции еще не был пройден.

Он объявил 6, 7 и 8 мая нерабочими с сохранением заработной платы. Таким образом, период нерабочих дней продлится до 11 мая.

Также Владимир Путин поручил профильным ведомствам в течение недели подготовить план выхода граждан из режима самоизоляции. Соответствующие предложения необходимо направить до 5 мая. Предполагается, что постепенно снимать ограничения начнут с 12 мая. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.