Путин проведет совещание по борьбе с коронавирусом

Фото: ТАСС/Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ
Владимир Путин 6 мая проведет совещание по реализации ранее принятых решений по борьбе с коронавирусом, также будут заслушаны рекомендации. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"На 6 мая у президента запланировано совещание по вопросам реализации ранее принятых решений, где также будут заслушаны рекомендации", – цитирует РИА Новости представителя Кремля.
28 апреля глава государства в ходе совещания с руководителями субъектов РФ по вопросам борьбы с коронавирусом поручил профильным ведомствам в течение недели подготовить план выхода граждан из режима самоизоляции.
Соответствующие предложения должны быть направлены до 5 мая. Российский лидер добавил, что рекомендации необходимо разрабатывать с учетом эпидемиологической обстановки.
Ранее Песков заявил, что соблюдать ограничительные меры, введенные в России из-за пандемии коронавируса, еще какое-то время придется всем гражданам, в том числе и Путину. Представитель Кремля добавил, что в настоящее время охрану здоровья президента обеспечивают на максимальном уровне.
Глава государства работает практически в изолированном режиме. При этом он уточнил, что опасность вируса для всех одинакова, вне зависимости от должностей, званий и занимаемых постов.
По России за последние сутки зарегистрирован 10 581 случай COVID-19. Итого в стране 145 268 случаев COVID-19 в 85 регионах, выписано за все время 18 095 человек, скончались 1 356.
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