Бывший глава Екатеринбурга Ройзман госпитализирован

Фото: Агентство "Москва"

Бывший глава Екатеринбурга Евгений Ройзман госпитализирован с коронавирусом. Об этом он сообщил ТАСС.

Он рассказал, что его поместили в городскую больницу № 40 Екатеринбурга. Ройзман отметил, что в настоящий момент чувствует себя нормально.

"Я на общих основаниях, в обычной палате. КТ показало, что у меня поражение легких", – сообщил Ройзман.

Он подчеркнул, что его болезнь протекает бессимптомно. Ройзман рассказал, что у него не наблюдались ни кашля, ни высокой температуры.

"Хочу сказать всем, на моем примере. Коронавирус начинается как обычная простуда, никаких даже подозрений. Я вот себя сейчас чувствую нормально, практически никаких симптомов", – заявил Ройзман.

Ранее стало известно, что главный раввин России Берл Лазар заразился коронавирусом. Его состояние не вызывало опасений. Его поместили под наблюдение врачей.