Премьер-министр Армении заявил, что у него и его семьи обнаружен COVID-19

Фото: ТАСС/Bernd von Jutrczenka/DPA
Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал, что у него и его семьи обнаружена коронавирусная инфекция. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
"Я сдал тест на коронавирус. К сожалению,у меня выявлена коронавирусная инфекция. После этого тесты сдали члены моей семьи, к сожалению, у них тоже выявлена инфекция", – рассказал Пашинян.
Он добавил, что он и его семья не испытывают никаких симптомов болезни, температура в норме. При этом премьер-министр подчеркнул, что все члены семьи по правилам будут находиться на самоизоляции дома.
"Поскольку я соблюдал все нормы безопасности, надеюсь, что не заразил инфекцией других сотрудников правительства. Все мы должны соблюдать эпидемиологические нормы безопасности – носить маску, держать социальную дистанцию и часто мыть руки", – подытожил Пашинян.
В Армении выявлено 9 282 случая коронавирусной инфекции, вылечились 3 386 человек. Во всем мире, по данным ВОЗ, зафиксировано почти 5,9 миллиона случаев коронавируса, более 367 тысяч человек скончалось.
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