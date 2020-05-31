Перенесший COVID-19 Песков рассказал об ощущениях при потере обоняния

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, перенесший коронавирусную инфекцию, рассказал об ощущениях при потере обоняния в процессе заболевания.

Представитель Кремля отметил, что в целом состояние при COVID-19 можно сравнить с гриппом.

"Начинается все не так и серьезно. В день, когда я, по всей видимости, заразился, я полтора часа занимался спортом в спортзале и бегал 7 километров, испытывал просто прилив сил и наслаждался физическим и моральным состоянием", – приводит РИА Новости слова Пескова.

Позднее у пресс-секретаря поднялась температура и пропало обоняние, он перестал чувствовать вкус продуктов. Песков заявил, что испытал при этом совершенно необычные ощущения.

"Клубнику от курицы вы не сможете отличить", – объяснил он.

О том, что Песков заболел коронавирусом и был госпитализирован, стало известно 12 мая. Вместе с ним заболела и его жена Татьяна Навка.

25 мая пресс-секретаря президента РФ выписали из больницы по выздоровлению. После этого Песков поделился своим опытом борьбы с COVID-19. Он заявил, что первым посетившим его чувством после подтверждения результата на коронавирус явилась досада.