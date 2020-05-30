Песков отрастил бороду за время пандемии COVID-19

Фото: Instagram/tatiana_navka
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отрастил бороду за время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Накануне супруга Пескова Татьяна Навка опубликовала видеоролик в своем Instagram, на котором они с мужем и дочерью сажают черешню. На кадрах видно, что у пресс-секретаря российского президента появилась борода.
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Вот приехали домой, соскучились по своим 💕 А тут нас ждал сюрприз! Большая и дружная семья единомышленников Bosco @bosco_di_ciliegi , в условиях самоизоляции, изменив немного традицию фестиваля и посадки черешневого леса, прислала саженец черешни прямо к нам домой! И теперь у нас в саду будет расти и цвести деверо из "Черешневого леса"! 🌱 Уникальный проект объединяющий искусство, культуру и экологию! 🎭🎶🌏 За 20 лет @cherryforestfest высадил более 8228 саженцев, а в этом году к ним добавится ещё пара сотен! 👏👏👏 С Юбилеем, несмотря ни на какие вирусы искусство будет жить!!!✨✨✨ P. S. Мой муж ждёт не дождётся открытия парикмахерских 😅 А Надюша требует вернуть прежний облик папы🙈🤣🤣🤣 #ТатьянаНавка #ПескоНавты #peskofamily #Bosco #черешневыйлес #фестиваль #20лет #Юбилей #природа #весна2020 #boscofamily #традиции #черешневыйлес2020
Публикация от Tatiana Navka (@tatiana_navka)
"Мой муж ждет не дождется открытия парикмахерских. А Надюша требует вернуть прежний облик папы", – написала Навка под видео.
Сам Дмитрий Песков сообщил в интервью РИА Новости, что борода не является частью имиджа.
"Никакой это не имидж. Просто не брился", – пояснил он.
Ранее Песков рассказал о своем опыте борьбы с COVID-19. По словам пресс-секретаря президента РФ, его первое чувство после выявления болезни – досада.
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