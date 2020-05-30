Песков отрастил бороду за время пандемии COVID-19

Фото: Instagram/tatiana_navka

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отрастил бороду за время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Накануне супруга Пескова Татьяна Навка опубликовала видеоролик в своем Instagram, на котором они с мужем и дочерью сажают черешню. На кадрах видно, что у пресс-секретаря российского президента появилась борода.



"Мой муж ждет не дождется открытия парикмахерских. А Надюша требует вернуть прежний облик папы", – написала Навка под видео.

Сам Дмитрий Песков сообщил в интервью РИА Новости, что борода не является частью имиджа.

"Никакой это не имидж. Просто не брился", – пояснил он.

Ранее Песков рассказал о своем опыте борьбы с COVID-19. По словам пресс-секретаря президента РФ, его первое чувство после выявления болезни – досада.