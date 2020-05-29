Звезда фильма "Москва слезам не верит" заболела COVID-19

Фото: стоп-кадр из фильма "Москва слезам не верит", 1979 год, реж.В. Меньшов

Звезда фильма "Москва слезам не верит" Наталья Вавилова заразилась коронавирусом, сообщает "Газета.ру".

Об этом рассказал главный редактор журнала "Депи Апага" Георгий Сааков. Он пожелал скорейшего выздоровления Вавиловой. По словам мужчины, от COVID-19 в возрасте 81 лет скончался муж актрисы – режиссер Самвел Гаспаров.

61-летняя Наталья Вавилова сыграла одну из главных героинь Александру в картине Владимира Меньшова "Москва слезам не верит. На премьере фильма в в 1979 году она познакомилась с Гаспаровым. Они поженились и были женаты до смерти режиссера.

За свою карьеру Гаспаров снял такие картины как "Забудьте слово смерть", "Хлеб, золото, наган", "Шестой", "Без особого риска" и другие.