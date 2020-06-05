Депутат Госдумы РФ Дмитрий Ионин заболел коронавирусом

Фото: duma.gov.ru

Депутат Госдумы РФ от партии "Справедливая Россия" Дмитрий Ионин заразился коронавирусом, сообщает РИА Новости.

Он отметил, что ему поставили пневмонию. Взятый у Ионина тест, по его словам, показал положительный результат.

"Сейчас еду в 24-ю горбольницу Екатеринбурга. Будут решать, госпитализация или домашнее лечение" – сообщил Ионин.

Он отметил, что чувствует себя нормально, хотя в первые два дня у него присутствовала повышенная температура. В настоящий момент Ионин передвигается на автомобиле, чтобы снизить риск заражения других людей.

Ранее у пятерых депутатов Госдумы обнаружили антитела к коронавирусу. Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин сообщил, что трое из них уже выписались из больниц, в то время как один еще пребывал в медицинском учреждении.

4 июня глава Тувы Шолбан Кара-оол вылечился от коронавируса. Вчера он провел совещание со своими заместителями. Ранее успешно курс лечения от COVID-19 прошли премьер-министр РФ Михаил Мишустин и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.