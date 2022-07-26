Полиция проверит высказывания комика Поперечного о ВС РФ – СМИ

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Полиция организовала проверку публикаций стендап-комика Данилы Поперечного с негативными высказываниями о Вооруженных силах РФ в социальных сетях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Полиция проводит проверку по обращению гражданина, который обнаружил в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ организацией) посты Данилы Поперечного, направленные против ВС РФ", – рассказал он.

Данила Поперечный – популярный российский стендап-комик, сценарист и блогер, на чей канал на YouTube подписаны более 3,3 миллиона человек.

В начале июля Мещанский суд Москвы приговорил депутата Красносельского муниципального округа Алексея Горинова к 7 годам лишения свободы за распространение фейков о действиях Вооруженных сил РФ на Украине. Парламентария признали виновным по части 2 статьи 207.3 УК РФ.