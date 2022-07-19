Оперного певца Чельдиева осудили на 10 лет за призывы к акциям против антиковидных мер

11:46
Фото: youtube.com/Вадим Чельдиев
Ростовский областной суд огласил приговор оперному певцу Вадиму Чельдиеву за призывы к протестам против антиковидных мер в Северной Осетии.
"Оперный певец Вадим Чельдиев получил 10 лет строгого режима по делу о протестах в Северной Осетии", – написал в персональном телеграм-канале глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков.
Еще два фигуранта уголовного дела, Рамис Чиркинов и Арсен Бесолов, получили наказание в виде лишения свободы на 8 лет.
Уголовное дело в отношении Вадима Чельдиева возбудили в мае 2022 года по статье 280 Уголовного кодекса ("Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности"). Мужчину также уличили в распространении видео в социальных сетях о надуманности мер по защите населения от COVID-19 в Северной Осетии.
В апреле 2020 года Промышленный суд Владикавказа также оштрафовал певца на 75 тысяч рублей в связи со злоупотреблением свободой массовой информации.
В начале июля Госдума в третьем чтении приняла закон о создании государственной информационной базы данных экстремистских материалов. Оператором системы выступит российское министерство юстиции.
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