ГД приняла закон о создании информационной базы данных экстремистских материалов

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Госдума в третьем чтении приняла закон о создании государственной информационной базы данных экстремистских материалов, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Согласно документу, Минюст РФ выступит оператором системы. Отмечается, что информационный банк должен быть создан в течение года.

По словам председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева, создание такой системы повысит эффективность работы при проведении оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий. Кроме того, это улучшит подготовку профилактических мероприятий по противодействию терроризму и экстремизму. Пискарев отметил, что к информационному банку будет ограниченный доступ.

Ранее Совет Федерации одобрил закон о введении единых правил проведения в России дистанционного электронного голосования.

Документ запрещает осужденным за совершение действий экстремистской направленности баллотироваться в течение пяти лет после погашения судимости. То же самое касается осужденных за ряд преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних.