В Петербурге депутата оштрафовали на 35 тыс руб за дискредитацию ВС РФ

Фото: телеграм-канал "Александр Шишлов"

Районный суд в Санкт-Петербурге оштрафовал депутата городского парламента, лидера фракции "Яблоко" Александра Шишлова на 35 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил России. Об этом сообщает телеграм-канал объединенной пресс-службы судов города.

"Петроградский районный суд города Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности Александра Шишлова за совершение правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ", – поделились там.

В конце июля текущего года Шишлов сообщал, что сотрудники полиции передали ему административный протокол по статье о дискредитации ВС РФ. По словам депутата, претензии к нему вызвали публикации в социальной сети "ВКонтакте". Шишлов был не согласен с протоколом.

Ранее признанного в России иноагентом публициста и общественного деятеля Владимира Кара-Мурзе арестовали по делу о дискредитации ВС РФ. О возбуждении второго уголовного дела в отношении Кара-Мурзы стало известно в конце июля. 4 августа адвокат публициста Вадим Прохоров сообщил, что следователи предъявили Кара-Мурзе обвинение в осуществлении деятельности нежелательной в РФ организации.

Кроме того, Кара-Мурзе предъявили обвинение в государственной измене. В ФСБ допускают сотрудничество публициста с одной из стран НАТО, других деталей не приводилось.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!