Такси в РФ будут оборудовать средствами контроля за сонливостью водителя

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Автомобили такси в России будут оснащаться техническими средствами контроля за сонливостью водителя в случаях, которые определит кабмин. Соответствующий законопроект, внесенный в Госдуму РФ, размещен в электронной базе палаты.

Также законопроект предусматривает оснащение машин таксометрами, которые будут рассчитывать стоимость поездки в соответствии с тарифами на единицу пройденной дистанции или по ее продолжительности. Отмечается, что функцию таксометра может выполнять специальное программное обеспечение.

Кроме того, согласно законопроекту, самозанятые смогут работать таксистами при условии заключения договора с агрегаторами. Отмечается, что такой порядок позволит контролировать деятельность таксистов посредством информации, передаваемой агрегаторами в единый реестр перевозчиков.