Агрегаторов такси могут обязать передавать данные в ФСБ – СМИ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Минтранс РФ подготовил новую версию законопроекта о такси, в которой предлагается обязать агрегаторов и таксопарки предоставлять ФСБ доступ к своим информационным системам. Об этом со ссылкой на документ сообщает РБК.
Уточняется, что речь идет о данных, используемых для получения, хранения, обработки и передачи заказов легкового такси.
В документе также подчеркивается, что в настоящий момент в законодательстве не урегулированы вопросы оказания услуг по перевозке грузов, пассажиров и багажа самозанятыми гражданами без образования юрлица или регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.
Подлинность документа изданию подтвердил представитель сервиса "Ситимобил" и председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова. Также сообщается, что проект согласовали Ространснадзор, Минюст, Минфин, Минэкономразвития, Минтруд, Минпромторг, Минздрав и ФНС.
Отмечается, что Зарипова назвала новую версию законопроекта компромиссной, а текст документа, по ее словам, доработают в ходе чтений в Госдуме. При этом она считает, что принятие проекта закона лучше отложить до осени.
Ранее сообщалось, что ГД приняла в первом чтении законопроект правительства РФ, запрещающий работать водителями такси и автобусов лицам с судимостью за совершение ряда тяжких и особо тяжких преступлений.
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