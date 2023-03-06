"Причем здесь Россия?" Как в Сети отреагировали на критику рекламы Louis Vuitton

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк раскритиковал новую рекламу французского дома моды Louis Vuitton, в которой он увидел намек на поддержку спецоперации РФ. Его соотечественники также оставили сотни гневных комментариев в интернете. Расскажем, как на критику отреагировал сам бренд и что написали о скандале российские пользователи Сети.
"Символы агрессии"
В новом ролике Louis Vuitton показано огромное полотно в цветах французского флага и буквой V, которая является символом компании. По мнению офиса украинского президента, таким образом бренд поддержал спецоперацию РФ.
Ролик агрессивно встретили и украинские пользователи. Под видео в соцсетях компании они начали угрожать, что перестанут покупать ее продукцию.
"Пойду выброшу все вещи от этого бренда", – написала одна из пользовательниц.
"Позор компании, которая даже не скрывает свое лицо!" – посчитал другой комментатор.
Кроме того, украинские пользователи оставили десятки сообщений с хештегом, которым обвиняют РФ в терроризме. Также некоторые комментаторы связали новую рекламу с тем, что сын владельца Louis Vuitton Бернара Арно женат на российской модели Наталье Водяновой.
Ранее бренд уже попадал в подобный скандал во время презентации новой ювелирной коллекции. Тогда многие пользователи также увидели на украшениях символы Z и V, которые используются во время спецоперации России.
"Почему украинцев должны спрашивать?"
В Louis Vuitton отреагировали на критику своего ролика со стороны Михаила Подоляка. В соцсетях бренда появилось изображение французского флага с короткой подписью на украинском языке: "Учите географию". Позднее пост был удален.
При этом депутат Госдумы Сергей Колтунов не сомневается, что своей рекламой французский бренд поддержал Россию. По его словам, мир моды отражает мнение большинства.
Россияне в интернете высмеяли позицию Киева. "Почему украинцы решили, что французы должны их о чем-то спрашивать?" – написала под рекламой Louis Vuitton одна из пользовательниц.
"Сербия, Хорватия, Словакия, Словения, Парагвай и Люксембург (особенно), видимо, тоже за Россию", – подметил под роликом другой комментатор, обратив внимание на схожесть цветов в национальных флагах стран.
"Не весь мир крутится вокруг ваших проблем", – ответил на украинскую критику еще один пользователь.
"С вами все в порядке? Причем здесь Россия?" – недоумевает автор комментария.
Также реакция украинских властей и жителей страны вызвала непонимание у многих зарубежных пользователей соцсетей.
"Видимо, поддержка Украины делает тебя глупым или параноиком", – посмеялся пользователь.
"Франция не должна менять свой флаг, а Louis Vuitton – бренд только потому, что вы ничего не понимаете!" – написала комментатор из Италии.
Также пользователи обратили внимание, что цвета российского флага можно увидеть в символике других популярных мировых брендов. И теперь задаются вопросом, не подвергнутся ли и эти компании бойкоту со стороны Украины.