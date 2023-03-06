"Причем здесь Россия?" Как в Сети отреагировали на критику рекламы Louis Vuitton

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк раскритиковал новую рекламу французского дома моды Louis Vuitton, в которой он увидел намек на поддержку спецоперации РФ. Его соотечественники также оставили сотни гневных комментариев в интернете. Расскажем, как на критику отреагировал сам бренд и что написали о скандале российские пользователи Сети.

"Символы агрессии"

В новом ролике Louis Vuitton показано огромное полотно в цветах французского флага и буквой V, которая является символом компании. По мнению офиса украинского президента, таким образом бренд поддержал спецоперацию РФ.





Михаил Подоляк советник главы офиса президента Украины Дом моды, ориентированный на российских нуворишей, решил публично пошутить с символами агрессии.

Ролик агрессивно встретили и украинские пользователи. Под видео в соцсетях компании они начали угрожать, что перестанут покупать ее продукцию.

"Пойду выброшу все вещи от этого бренда", – написала одна из пользовательниц.

"Позор компании, которая даже не скрывает свое лицо!" – посчитал другой комментатор.

Кроме того, украинские пользователи оставили десятки сообщений с хештегом, которым обвиняют РФ в терроризме. Также некоторые комментаторы связали новую рекламу с тем, что сын владельца Louis Vuitton Бернара Арно женат на российской модели Наталье Водяновой.

Ранее бренд уже попадал в подобный скандал во время презентации новой ювелирной коллекции. Тогда многие пользователи также увидели на украшениях символы Z и V, которые используются во время спецоперации России.

"Почему украинцев должны спрашивать?"

Фото: AP Photo/Gene J. Puskar

В Louis Vuitton отреагировали на критику своего ролика со стороны Михаила Подоляка. В соцсетях бренда появилось изображение французского флага с короткой подписью на украинском языке: "Учите географию". Позднее пост был удален.

При этом депутат Госдумы Сергей Колтунов не сомневается, что своей рекламой французский бренд поддержал Россию. По его словам, мир моды отражает мнение большинства.





Сергей Колтунов депутат Госдумы Если рекламная кампания напрямую ассоциируется с Россией, это значит только одно: первый, как говорится, пошел. Интрига в том, что первый – еще и первый в мировом рейтинге списка "Форбс". А дальше – больше. Мир моды ожидает пророссийский бунт! Как говорится, спасибо за поддержку.

Россияне в интернете высмеяли позицию Киева. "Почему украинцы решили, что французы должны их о чем-то спрашивать?" – написала под рекламой Louis Vuitton одна из пользовательниц.

"Сербия, Хорватия, Словакия, Словения, Парагвай и Люксембург (особенно), видимо, тоже за Россию", – подметил под роликом другой комментатор, обратив внимание на схожесть цветов в национальных флагах стран.

"Не весь мир крутится вокруг ваших проблем", – ответил на украинскую критику еще один пользователь.

"С вами все в порядке? Причем здесь Россия?" – недоумевает автор комментария.

Также реакция украинских властей и жителей страны вызвала непонимание у многих зарубежных пользователей соцсетей.





один из пользователей соцсетей Что происходит? Мы больше не имеем права использовать цвета французского флага?!

"Видимо, поддержка Украины делает тебя глупым или параноиком", – посмеялся пользователь.

"Франция не должна менять свой флаг, а Louis Vuitton – бренд только потому, что вы ничего не понимаете!" – написала комментатор из Италии.

Также пользователи обратили внимание, что цвета российского флага можно увидеть в символике других популярных мировых брендов. И теперь задаются вопросом, не подвергнутся ли и эти компании бойкоту со стороны Украины.

