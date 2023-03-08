В США не исключили санкции против Грузии из-за закона об иноагентах

Фото: depositphotos/eabff

США не исключают введение санкций против должностных лиц Грузии из-за ситуации, которая возникла в стране на фоне возможного принятия закона об агентах иностранного влияния. Об этом заявил пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс.

"У нас есть набор инструментов, которые позволяют нам в любой стране мира привлечь к ответственности любого, кто ответственен за подавление прав человека", – цитирует его ТАСС.

При этом Прайс не стал уточнять, кто из грузинских политиков может подвергнуться давлению со стороны США, если соответствующие санкции будут одобрены.

Накануне парламент Грузии в первом чтении одобрил законопроект об агентах иностранного влияния. Он предполагает создание реестра неправительственных организаций, СМИ и прочих субъектов, получающих деньги от других государств. Иностранными агентами будут признавать тех, чьи доходы более чем на 20% состоят из иностранных средств.

На этом фоне в Тбилиси вспыхнули протесты. В частности, у здания парламента произошли стычки митингующих с полицией, из-за чего силовикам пришлось применить слезоточивый газ и водометы. Волнения прекратились лишь к утру 8 марта.

Президент страны Саломе Зурабишвили заявила, что выражает поддержку протестующим. Она пообещала наложить вето на закон об иноагентах.



В ходе акции протеста в Тбилиси пострадали несколько полицейских

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!