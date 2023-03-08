Акция протеста у парламента в центре Тбилиси завершилась – СМИ

Фото: ТАСС/Михаил Егиков

Акция протеста в центре Тбилиси завершилась, на центральном проспекте восстановлено автомобильное движение. Об этом сообщает "Интерпрессньюс".

"Восстановлено автомобильное движение на проспекте Руставели. Район покидают правоохранители, спецназ, увозят водометные машины. Участники митинга также покидают территорию вокруг парламента", – указано в сообщении.

Уточняется, что на место прибыли сотрудники коммунальных служб, которым предстоит убрать территорию, где проходили столкновения силовых служб с протестующими.

Протесты вспыхнули после того, как парламент Грузии в первом чтении принял законопроект об агентах иностранного влияния. Проект закона предлагает создать реестр неправительственных организаций, СМИ и субъектов, получающих деньги от иностранного государства, а агентом иностранного влияния должно считаться юридическое лицо, более 20% финансирования которого идет из-за рубежа.

Около здания парламента начались стычки с полицией, спецназ применил слезоточивый газ и водометы против протестующих. Те, в свою очередь, закидывали правоохранителей камнями, бутылками и разными предметами, а также пытались прорваться в здание парламента.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что выражает поддержку митингующим и пообещала, что наложит вето на закон об иноагентах.

В ходе акции протеста в Тбилиси пострадали несколько полицейских

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