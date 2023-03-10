В Грузии заявили о прибытии с Украины сторонников Саакашвили

Фото: ТАСС/Александр Патрин

Воевавшие на Украине сторонники бывшего главы Грузии Михаила Саакашвили приехали в страну. Они намерены подогреть молодых людей к революционному сценарию, сообщил вице-спикер грузинского парламента Георгий Вольский.

По его словам, имеются данные, что некая группа молодых людей планирует вмешаться в развитие политических процессов.

"Тут подразумевается та политическая команда, которую сейчас возглавляет Хабеишвили, и к этому добавилось то, что, можно сказать наверняка, из Украины приехала определенная группа сторонников Саакашвили", – цитирует его ТАСС.

7 марта парламент Грузии в первом чтении одобрил законопроект об агентах иностранного влияния. Согласно документу, иноагентами планировалось начать признавать организации, чьи доходы более чем на 20% состоят из иностранных средств.

На этом фоне в Тбилиси вспыхнули протесты. В итоге власти страны пошли на уступки, и 10 марта правящая партия "Грузинская мечта" саботировала голосование во втором чтении, обеспечив отзыв документа из парламента.

Несмотря на попытки властей урегулировать ситуацию, накануне грузинская оппозиция потребовала от правительства уйти в отставку.

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