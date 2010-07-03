ЦБ увидел риски сбоев платежей из-за санкций

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Клиенты трети российских банков рискуют потерять возможность пользоваться картами и делать покупки онлайн из-за санкций США. Такой вариант развития событий не исключили в ЦБ Национальной системе платежных карт (НСПК) после заморозки операций с картами Еврофинанс Моснарбанка, пишут "Известия".

Компании с корнями в США и Европе занимают важное положение на рынке процессинга, то есть занимаются обработкой операций по картам российских банков. Через них также проходят онлайн-платежи и денежные переводы. По этой причине Банк России и НСПК рекомендуют банкам перейти на программное обеспечение российских компаний. Тогда даже в случае ужесточения санкций платежи по картам в России не будут заморожены.

"Если завтра США введут санкции против всей российской финансовой системы, то коллапс, который произошел с Еврофинанс Моснарбанком, накроет уже почти пол-отрасли", − подчеркнул топ-менеджер НСПК. Американские рестрикции могут заморозить платежи как минимум в 120 кредитных организациях РФ, считают эксперты.

Ранее перспективы санкций США в отношении российских банков оценил глава Счетной палаты Алексей Кудрин. По его мнению, новый пакет санкций, накладывающий ограничения на работу российских госбанков, может быть принят рамочно − скорее, для устрашения, а его реальное применение отложат.