Кудрин оценил перспективы американских санкций в отношении российских банков

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Новый пакет санкций США, накладывающий ограничения на работу российских госбанков, может быть принят рамочно. Его реальное применение будет отложено, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

Он сказал об этом на полях ежегодной встречи Международного валютного фонда и Всемирного банка, передает ТАСС.

"Я думаю, что рамочные условия будут приняты, но само применение в отношении конкретных российских банков будет отложено. Или это будет несущественно, в отношении не ключевых банков. Это будет скорее мера устрашения, чем реального исполнения", – пояснил Кудрин.

Рамочный закон предполагает, что санкции в дальнейшем будет вводить сам президент США. Сначала санкции введут в отношении какого-то одного банка, поэтому ситуация не отразится на общей картине в российской экономике.