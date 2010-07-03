В США пообещали продолжить применять санкции против России

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Политика санкций в отношении России показала свою успешность, считают в министерстве финансов США, передает ТАСС.

По словам главы ведомства Стивена Мнучина, Вашингтон продолжит и дальше применять новые санкции против Москвы. Это, отметил он, необходимо, чтобы изменить "ненадлежащее поведение России". Министр также назвал санкции очень важным инструментом.

Ранее Владимир Путин сообщил, что Россия потеряла от санкций вдвое меньше, чем Европа. Будущее России, по его словам, не зависит от санкций, а базируется на внутреннем развитии, в том числе с помощью национальных проектов. Также он подчеркнул, что будущее страны будет зависеть от того, насколько эффективно будут использоваться внутренние ресурсы российской экономики.

По мнению президента, санкции из инструмента геополитической борьбы превратились в средство манипуляции и борьбы с конкуренцией.

Первые санкции США, Евросоюза и присоединившиеся к ним страны ввели в отношении России весной 2014 года из-за присоединения Крыма. Ограничения – как персональные, так и секторальные – несколько раз ужесточались.