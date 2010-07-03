Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум

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Индекс Московской биржи достиг 2593,08 пункта, обновив исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные торгов.

К 10:26 по московскому времени индекс вырос на 0,33%. В свою очередь индекс РТС прибавил 0,42%, составив 1280,9 пункта.

Увеличение индекса Мосбиржи сопровождается укреплением российской валюты. В частности, доллар потерял 0,03%, упав до 63,8 рубля. А курс европейской валюты снизился на 0,1%, до 71,76 рубля.

В начале апреля Минэкономразвития повысило прогноз курса рубля к доллару. В МЭР пояснили, что укреплению национальной валюты поможет новый приток средств иностранных инвесторов на рынок облигаций федерального займа.