Эксперты рассказали, что будет с рублем во втором полугодии

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Курс рубля может значительно снизиться к концу лета. По мнению аналитиков, август – традиционно тяжелый месяц для российской валюты, пишет сайт "Аргументы и факты".

Аналитик "Фридом Финанс" Анастасия Соснова отмечает, что сейчас рубль поддерживают не только стабильные цены на нефть, но и высокий спрос на рублевые активы в отсутствие санкций. Однако во втором полугодии поддержка такого спроса может ослабнуть.

Отрицательное воздействие на рубль могут оказать давление нефтегазового лобби, санкции, отсутствие какого-либо диалога между РФ и США, отмечает доцент кафедры национальной экономики РАНХИГС при Президенте РФ Владимир Трегубов.

"Во втором полугодии доллар останется в коридоре 65-66 рублей, с возможностью ослабления до 64-64,5 рубля в конце года", – прогнозирует эксперт.

По его словам, есть несколько факторов укрепления российской валюты: соглашение о сокращении экспорта сырой нефти в рамках ОПЕК+, высокий сезонный спрос на топливо, налоговые платежи в России.

Независимый эксперт Леонид Хазанов отмечает, что значительное влияние на рынок окажут действия США, которые пытаются убрать с глобального рынка Венесуэлу и Иран.

Ведущий аналитик брокерской компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков считает, что фактор нефти теряет свою значимость для рубля. "Фактически Россия постоянно живет при нефти чуть дороже 60 долларов за баррель, что обеспечивает рубль меньшей зависимостью от нефти", – говорит эксперт.

Представитель финансовой группы "Калита-Финанс" Дмитрий Голубовский не исключает, что во втором полугодии рубль сможет значительно укрепиться, так как американский лидер стремится ослабить доллар ко всем основным валютам и снизить стоимость долларового кредита.

Брокер инвестиционно-финансовой компании "Солид" Евгений Маришин предполагает, что в летние месяцы курс будет колебаться в диапазоне 63-65 рублей за доллар. Эксперт резюмирует, что рубль с большей вероятностью будет оставаться под давлением в ближайшие 3-5 лет.

В конце мая рубль снизился к доллару и евро. По мнению экспертов, это было связано с новым витком торговых войн в мире и снижением цен на нефть. В частности, рынок нефти отреагировал падением на данные Минэнерго США об изменении коммерческих запасов топлива в стране. Как выяснилось, запасы снизились всего на 282 тысячи баррелей при прогнозируемом снижении на 1,4 миллиона баррелей. В результате августовские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE подешевели тогда на 1,88 процента.

