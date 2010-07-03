ЦБ понизил ключевую ставку до 7,5% годовых

Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов – до 7,5% годовых. Об этом сообщается на сайте регулятора.
В марте на заседании совета директоров по процентной политике руководство ЦБ решило сохранить ключевую ставку на уровне 7,75% годовых. Аналогичное решение Банк России принял в феврале 2019 года.
По прогнозу ЦБ, под действием повышения НДС и произошедшего в 2018 году ослабления рубля годовая инфляция временно ускорится, достигнув максимума в первом полугодии 2019 года. На конец текущего года она составит 5,0–5,5%.
Ранее сообщалось, что утром 14 июня рубль показал уверенный рост к доллару и евро. Курс американской валюты расчетами "завтра" снизился на 15 копеек, а европейской – на 13 копеек. При этом августовский фьючерс на нефть марки Brent вырос на 0,23% – 61,45 доллара за баррель.
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