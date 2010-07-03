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13:34

ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых

экономика финансы

13:34

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Фото: Москва 24/Никита Симонов

Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых, сообщается на сайте регулятора. Такое решение Банк России принял 22 марта на заседании совета директоров по процентной политике.

В феврале Банк России также не стал менять ключевую ставку, оставив ее на уровне 7,75% годовых. По прогнозу ЦБ, под действием повышения НДС и произошедшего в 2018 году ослабления рубля годовая инфляция временно ускорится, достигнув максимума в первом полугодии 2019 года. На конец текущего года она составит 5,0–5,5%.

Во втором полугодии квартальные темпы прироста потребительских цен в годовом выражении замедлятся до 4%. Годовая инфляция вернется к 4% в первой половине 2020 года. Это, по данным регулятора, произойдет, когда эффекты произошедшего ослабления рубля и повышения НДС будут исчерпаны.

В последний раз ключевая ставка изменилась 14 декабря 2018 года. Следующее заседание Совета директоров Банка России, где рассмотрят вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 22 марта.

экономика финансы

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