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Москва 24

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Экономика

14:00

Евро опустился до 69 рублей впервые с марта 2018 года

экономика финансы

Фото: Москва 24/Яна Дейнега

Курс евро к рублю на Московской бирже опустился на 0,59% к уровню закрытия предыдущих торгов, до отметки в 69 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов на 13:56 мск.

На 14:14 мск курс евро опустился на 0,73%, до 68,9 рубля. В последний раз курс евро находился ниже 69 рублей в марте 2018 года.

Курс доллара в ходе торгов на Мосбирже, в свою очередь, снизился до 62,06 рубля, что на 0,54% ниже закрытия предыдущей сессии. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 0,39% и составила 66,28 доллара за баррель.

Ранее аналитик Андрей Кочетков заявил, что российская валюта может незначительно ослабнуть. По словам специалиста, растущий объем ликвидности напрямую завязан на трансфертах федерального бюджета, а валюту россияне покупают с прицелом на зарубежные путешествия. Курс доллара на начало года аналитик спрогнозировал на уровне 65-65,5 рубля.

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