Эксперты рассказали, что ждет рубль зимой

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Эксперты рассказали, куда двинутся курсы рубля, доллара и евро зимой.

По мнению аналитика Андрея Кочеткова, в конце декабря – в январе российская валюта может незначительно ослабнуть.

"В декабре, как правило, увеличивается объем ликвидности на рынке из-за трансфертов федерального бюджета. Перед длинными выходными в январе возрастает спрос на валюту со стороны населения в связи с высоким туристическим сезоном", – цитирует сайт "Аргументы и факты" специалиста.

По его мнению, курс доллара в начале года может вырасти до 65-65,5 рубля.

О сильном давлении на рубль говорит и аналитик Олег Богданов.

"В ноябре и декабре идут большие выплаты по внешнему долгу. Можно ожидать, что курс американской валюты поднимется в районе 65-67 рублей. В январе российская валюта может отыграть часть потерь", – прогнозирует Богданов.

Влияние на рубль в начале декабря окажут ускорение инфляции из-за сезонного фактора, рост бюджетных расходов и динамика внешних рынков, считает аналитик Александр Осин.

"Стабильность спроса на сравнительно высокую доходность, стабильность сырьевых рынков, относительно низкая инфляция поддержат национальную валюту", – считает эксперт.

Еще ряд аналитиков считает, что рубль зимой будет медленно укрепляться. Это возможно при условии, если цены на нефть останутся на том же уровне. Тогда американская валюта несколько ослабнет и приблизится к отметке 60 рублей за доллар.

Что касается европейской валюты, она окажется устойчивее американской. По прогнозам аналитиков, курс евро по отношению к рублю сохранится в диапазоне от 70 до 72 рублей.

