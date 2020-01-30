В Совфеде оценили действия керченских чиновниц, подаривших блокадникам батоны хлеба

30 января, 19:57
Фото: телеграм-канал "Подъем"
Член комитета Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков назвал глупым и неуважительным поступок керченских чиновниц, подаривших блокадникам хлеб. Об этом сенатор рассказал Москве 24.
"Само посещение блокадников вроде как было с благой целью. Но все, что там происходило, крайне глупо и неуважительно, прежде всего, по отношению к блокадникам. Очень отрицательно к этому отношусь", – заявил Цеков.
Кроме того, сенатор добавил, что наказание за такую "глупость" должно быть серьезным. "Почему так произошло? Потому что чиновники черствеют на своих должностях. Я их знаю (чиновниц, посетивших блокадников. – Прим. ред.), они работают давно. Не красит эта ситуация ни их, ни Керчь. Все это крайне неприятно. Это лично мое мнение, но наказание должно быть серьезное – вплоть до увольнения", – заключил сенатор.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что председатель местного горсовета Мая Хужина и еще несколько чиновников посетили жителей Керчи, переживших блокаду Ленинграда, и выложили фотоотчет в социальные сети. Там они, стоя в шубах, дарят блокадникам медали, цветы и "символические" батоны белого хлеба. Пользователи соцсетей возмутились: они посчитали подобную акцию кощунством. В Керчи заявили, что дарили блокадникам пироги с мясом, а не хлеб. В свою очередь, глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что примет "самые жесткие меры" в отношении чиновников, поздравивших блокадников батонами. Их уволят и исключат из "Единой России".
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