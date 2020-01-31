В Кремле прокомментировали инцидент с подаренными блокадницам "батонами"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал инцидент с подаренными блокадницам "батонами" в Керчи. По его словам, в каждом конкретном случае нужно разбираться отдельно, передает РИА Новости.

"Здесь какая-то "охота на ведьм" абсолютно не нужна, и никто к ней не призывает, но общественная нетерпимость к любым проявлениям хамства – это как раз залог того, что мы постепенно от этого избавимся", – сказал представитель Кремля.

Ранее глава городского совета Керчи Мая Хужина, ее заместитель, а также депутаты местного парламента подарили блокадникам батон белого хлеба. На опубликованных фотографиях женщины вручают медали, цветы и хлеб в пакетах пожилым людям. Это вызвало массовое негодование. Пресс-секретарь горсовета Диана Ушакова уточнила, что блокадникам дарили не обычный хлеб, а караимские пироги ручной работы с мясом и картофелем.

Глава Крыма Сергей Аксенов потребовал отстранить их от должности в течение дня. При этом он уточнил, такая его реакция возникла на заявление Хужиной о том, что она не видит своей вины в скандале с вручением "хлеба" блокадникам и поэтому отзывает свое заявление об увольнении.

Заместитель председателя Общественной палаты Крыма Александр Форманчук расценил инцидент как унижение. Член комитета Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков назвал глупым и неуважительным поступок керченских чиновниц.