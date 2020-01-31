Власти Крыма после скандала с хлебом выделили блокадникам путевки в санатории

Фото: facebook.com/Мая Хужина
Власти Крыма выделили блокадникам Керчи бесплатные путевки в санатории после истории с подаренными "батонами хлеба". Об этом сообщает ТАСС.
Как рассказал первый заместитель председателя Госсовета Крыма Ефим Фикс, блокадникам и их сопровождающим предложили двухнедельные путевки в санатории региона. Депутаты, которые проводят расследование инцидента, уже встретились с большинством блокадников города.
"Мы все проговорили с ними, определились по лечению. Нужны три слуховых аппарата, я попросил главврача керченской больницы, чтобы специалисты посмотрели. На следующей неделе три человека попросили госпитализацию. Остальные согласились ехать по путевкам в санатории", – подчеркнул Фикс.
Ранее глава городского совета Керчи Мая Хужина, ее заместитель, а также депутаты местного парламента подарили блокадникам крымско-татарские пироги с картошкой, овощами и мясом. На опубликованных фотографиях женщины в шубах вручают медали, цветы и пироги пожилым людям.
Эта история вызвала широкий общественный резонанс. Заместитель председателя Общественной палаты Крыма Александр Форманчук расценил инцидент как унижение. Член комитета Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков назвал этот поступок глупым и неуважительным.
Глава Крыма Сергей Аксенов подчеркнул, что все участвовавшие в поздравлении лица будут уволены с занимаемых ими должностей, лишены депутатского статуса и исключены из партии. "Это была глупость. А за такую глупость увольняют", – указал он.
По словам Аксенова, его возмутило заявление Хужиной о том, что она не видит своей вины в скандале с вручением хлеба блокадникам и поэтому отзывает свое заявление об отставке.
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