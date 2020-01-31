Аксенов требует уволить главу горсовета Керчи за скандал с блокадниками

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Глава Крыма Сергей Аксенов потребовал отстранить от должности главу городского совета Керчи Маю Хужину и ее заместителя в течение сегодняшнего дня, сообщает ТАСС.

"Созвонился с главой администрации Керчи Сергеем Вадимовичем Бороздиным. Если в течение сегодняшнего дня мое требование об увольнении главы и заместителя [главы] городского совета не будет выполнено, то в понедельник выезжаю в Керчь на внеочередную сессию городского совета, на которой в моем присутствии будет поставлена точка в этом вопросе", – заявил Аксенов.

Кроме того, он уточнил, что такая его реакция возникла на заявление Хужиной о том, что она не видит своей вины в скандале с вручением хлеба блокадникам и поэтому отзывает свое заявление об увольнении.

"Наглость зашкаливает", – прокомментировал глава Крыма.

Ранее стало известно, что глава муниципального образования, ее заместитель, а также депутаты местного парламента подарили блокадникам батон белого хлеба. Данное событие вызвало массовое негодование.

Заместитель председателя Общественной палаты Крыма Александр Форманчук расценил данную ситуацию как унижение. Член комитета Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков назвал глупым и неуважительным поступок керченских чиновниц.